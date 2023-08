Cantina usata come magazzino per lo spaccio: trovati quasi 5 chili di droga

Quasi 5 chilogrammi di hashish nascosti in cantina e 9.000 euro in contanti. È quanto hanno trovato i carabinieri di Pomezia nel corso di un'operazione scattata dopo un controllo su due giovani intercettati in via Castelli Romani. Entrambi sono stati notati dai militari che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. A bordo di un'auto, hanno attirato l'attenzione dei carabinieri che hanno deciso di sottoporli a un controllo più approfondito. Si tratta di un 19enne e di un 24enne, il primo trovato con 5 grammi di hashish e oltre 600 euro in contanti, il secondo con altri 275 euro.

A quel punto i militari, sospettando un giro di spaccio, hanno deciso di perquisire le abitazioni dei due giovani, trovando nella cantina del 19enne 4,5 chili di hashish e materiale per confezionare le dosi. A casa del 24enne invece hanno trovato circa 9.000 euro in contanti.

Il 19enne è stato immediatamente arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in caserma, e l'arresto è stato successivamente convalidato. L'amico è stato invece denunciato.