Fermato e trovato con la droga: in casa aveva un etto e mezzo tra marijuana e hashish

E' stato arrestato a 21 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Pomezia lo hanno preso durante un servizio di controllo del territorio in via Berlinguer. Il 21enne è stato fermato insieme a un amico di 20 anni che era con lui ed entrambi sono stati perquisiti. Poco prima i due, alla vista dei miitari dell'aliquota radiomobile, avevano tentato di cambiare direzione per eludere i controlli. Un gesto che ha insospettito però i carabinieri, portandoli a effettuare una verifica più approfondita.

In seguito a una perquisizione personale infatti il più giovane è stato trovato in possesso di una dose di marijuana ed è stato quindi segnalato come assuntore, mentre l’arrestato è stato trovato con due involucri contenenti 2,5 grammi di marijuana e 1,5 grammi di hashish. I militari hanno deciso quindi di estendere la perquisizione anche all’abitazione e al suo negozio, dove hanno scoperto più di 100 grammi di marijuana e 32 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 500 euro, verosimile provento dell'attività di spaccio, oltre a una piccola stanza già predisposta per la coltivazione di altre piantine di marijuana, ma al momento vuota. Il giovane è stato arrestato e poi portato in tribunale a Latina per la celebrazione del rito direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato.