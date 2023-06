Fermato e trovato con dosi di droga, in casa e nel negozio aveva un etto di marijuana

I carabinieri lo hanno fermato mentre era in compagnia di un amico ed entrambi, alla vista dei militari, hanno cercato di cambiare in fretta direzione per sfuggire al controllo. Così si è deciso di procedere a un più approfondito accertamento e nel corso della perquisizione il più giovane dei due, un 20enne, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e per questo segnalato come assuntore. Per l'altro, un 21enne, è invece scattato l'arresto.

Il controllo ha riguardato il territorio di Pomezia e i due giovani sono stati fermati in via Berlinguer. Il maggiore è stato trovato con due involucri contenenti 25 grammi di marijuana e 1,5 di hashish. I carabinieri hanno quindi deciso di estendere ancora la perquisizione anche nella sua abitazione e nel negozio, dove hanno rinvenuto altri 100 grammi di marijuana e 32 di hashish. La droga era già stata suddivisa in singole dosi. Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e la somma in contanti di 500 euro considerata provento dell'attività di spaccio.

Una piccola stanza dell'abitazione inoltre era stata predisposta per creare una coltivazione di altre piantine di marijuana, ma in quel momento era vuota. Il 21enne è stato dunque arrestato e nella mattinata successiva è stato condotto in tribunale dove il giudice ha convalidato il provvedimento.