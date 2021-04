Pomezia, nel comodino della cameretta 74 dosi di hashish: arrestato un 17enne

Un giovane di 17 anni è finito in manette a Pomezia dopo essere stato trovato in possesso di 74 dosi di hashish. L’arresto nella serata di ieri, martedì 20 aprile, durante uno dei quotidiani servizi dei carabinieri finalizzati alla prevenzione dei reati nel centro abitato.

Durante l'attività, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno notato in piazza Bellini un veicolo con a bordo il 17enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, in compagnia di altre tre persone. Alla loro vita il mezzo ha accelerato la propria andatura per tentare di allontanarsi, ma è stato subito fermato.

Nel corso dei controlli, il minorenne è stato trovato in possesso di 260 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza; motivo che ha indotto i carabinieri ad accompagnarlo presso l'abitazione dei genitori dove sono state effettuate più approfondite verifiche.

Ed è stato durante la perquisizione nella camera del ragazzo che sono state rinvenute le 74 dosi di hashish pronte per la vendita che erano state nascoste nel comodino. Arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 17enne è stato accompagnato presso un centro di accoglienza per minori di Roma, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.