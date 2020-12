Pomezia, trasporta droga mentre è in auto con la moglie e la figlia: 53enne arrestato

Trasportava droga mentre era in auto con la moglie e la figlia minorenne: così un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Pomezia.

Nel corso di un normale servizio di controllo alla circolazione stradale, il 53enne è stato fermato lungo via Pratica di Mare mentre appunto stava viaggiando a bordo della sua auto in compagnia della moglie e della figlia. Alla vista dei militari, però, ha manifestato una strana agitazione attirando i sospetti dei carabinieri che hanno deciso di approfondire le verifiche.

E così, nel corso della perquisizione subito effettuata sono stati rinvenuti due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, insieme ad una busta contenente 120 grammi di marijuana L’uomo è stato arrestato e per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa del rito direttissimo.