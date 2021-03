Pomezia, un pacchetto con un etto di marijuana nascosto sotto la felpa: arrestato

E’ stato il suo eccessivo nervosismo, mostrato alla vista dei carabinieri, a spingere gli stessi militari a sottoporlo ad un controllo che ha portato alla scoperta della droga che teneva nascosta sotto la felpa. Così un uomo di 49 anni originario di Roma è stato arrestato a Pomezia nel corso di uno dei quotidiani servizi di pattuglia in città finalizzati alla prevenzione dei reati.

Durante l’attività nella giornata di ieri, giovedì 4 marzo, i carabinieri hanno notato il 49enne mentre si aggirava nervosamente in una nota piazza di spaccio che si trova nei pressi di via Catullo. Alla vista dei militari l'uomo ha manifestato un eccessivo nervosismo che li ha indotti così ad effettuare accertamenti più approfonditi: nel corso della perquisizione personale, nascosto sotto la felpa che stava indossando, è stato trovato un pacchetto contenente 108 grammi di marjiuana.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.