Incidente sul lavoro, ferito operaio rimasto incastrato con la mano in un macchinario

Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nella zona di Santa Palomba, tra Roma e Pomezia. E’ accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 6 dicembre all’interno di un'azienda che produce mascherine.

Secondo quanto si apprende, l’uomo era impegnato nelle normali attività di lavoro quando è rimasto con la mano incastrata all'interno di un macchinario.

Scattato l’allarme si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la squadra 22 A di Pomezia, e che per liberare l’uomo hanno utilizzato strumentazione di precisione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118. Si indaga per capire le cause di quanto accaduto.