Pomezia: litiga con la compagna, cosparge casa di benzina e minaccia di appiccare il fuoco

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri dopo la chiamata della donna al 112. L’uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e tentato incendio

Al culmine di una lite con la compagna cosparge casa di benzina e minaccia di incendiarla: momenti di paura a Pomezia dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 59 anni.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, martedì 2 marzo, e provvidenziale si è rivelato proprio l’intervento dei militari della locale Compagnia giunti sul posto dopo la chiamata al 112 da parte della donna. Secondo quanto riferito dalla stessa donna, infatti, il compagno al culmine di una violenta lite scaturita tra i due per futili motivi, aveva cosparso di benzina il pavimento di alcune stanze della casa, alcune suppellettili e il vialetto di accesso all'abitazione, minacciando di appiccare il fuoco con accendino e diavolina.

Sul posto sono immediatamente intervenute una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia e un'altra della locale Stazione: i militari sono riusciti a bloccare in tempo utile l'uomo, scongiurando il compimento di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Il 59enne è stato portato in caserma e, ricostruita l'intera vicenda, arrestato; è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e tentato incendio. Al termine delle formalità di rito per lui sono stati disposti i domiciliari in un'altra abitazione nella sua disponibilità', in attesa dell'udienza di convalida da parte del gip del Tribunale di Velletri.