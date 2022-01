Incidente sul lavoro a Pomezia: precipita facendo un volo di cinque metri, muore un operaio

Tragedia sul lavoro nel comune di Pomezia, dove un uomo di 65 anni è morto dopo essere caduto facendo un volo di circa 5 metri in un capannone industriale. Il drammatico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 21 gennaio.

Scattato l’allarme sul posto, in località Santa Procula sono giunti i soccorritori; purtroppo però per Salvatore Mongiardo non c’è stato nulla da fare. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pomezia e il personale della sicurezza sul lavoro della Asl.

Secondo una prima ricostruzione, nel capannone era in corso l'allestimento di una cella frigorifera e l'operaio si trovava sul tetto quando, per cause in corso di accertamento, è caduto. Sono ora in corso le indagini per chiarire quando accaduto.