Tragedia sul litorale di Torvaianica a Pomezia: malore in mare, muore un 62enne

Il dramma su un tratto di spiaggia libera; inutili i soccorsi, per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare

Tragedia sul litorale di Torvaianica dove un uomo è deceduto mentre era al mare. Tutto è accaduto nella giornata di ieri, domenica 20 giugno, nel tratto di spiaggia libera nella frazione di Pomezia.

Secondo quanto ricostruito, come riporta RomaToday, il bagnante, un uomo di 62 anni, ha accusato un malore dopo essere entrato in acqua per fare il bagno. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, richiedendo l’intervento anche di un’eliambulanza, ma purtroppo per il 62enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Pomezia; da quanto si apprende il decesso è avvenuto per cause naturali; la salma del 62enne è stata quindi riaffidata ai familiari.