Tragedia a Pomezia: investito da un mezzo di lavoro in retromarcia, muore un operaio

Tragico incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 16 aprile, a Pomezia. Un operaio di 55 anni ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori stradali nei pressi della via del Mare.

Tutto è accaduto intorno alle 10 di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, come riporta RomaToday, il 55enne stava svolgendo gli interventi sulla strada quando, per cause che sono ancora da accertare, è stato investito da un mezzo di lavoro in retromarcia, una pulitrice usata dopo le asfaltature delle strade.

Lanciato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118; sul posto è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza, ma purtroppo per il 55enne non c’è stato nulla da fare. Sul lungo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri di Pomezia, ora al lavoro per fare luce su quanto accaduto, e anche l'ispettorato del lavoro. La salma del 55enne è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.