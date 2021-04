Pezzi di auto e pneumatici rubati e destinati alla vendita, scoperto deposito. Un arresto

L’operazione dei carabinieri: sequestrati 24 ruote e numerosi fari, volanti, cruscotti e parti di carrozzeria provenienti da auto di modello Smart e Volkswagen. In manette un 24enne di Pomezia

Aveva messo in piedi un vero e proprio depositavo di parti di auto e pneumatici rubati che erano poi destinati alla vendita. Un giovane di 24 anni di Pomezia è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di furto aggravato e ricettazione.

L’operazione è stata condotta dai militari di Castel Gandolfo intervenuti su invito della centrale operativa dopo la segnalazione da parte di un cittadino di un furto in corso su un’auto. Arrivati sul posto i carabinieri hanno effettivamente notato lungo la strada indicata una Smart sollevata con un crick manuale a cui avevano rubato le ruote anteriori.

Durante il sopralluogo, poco lontano, è stata poi notata un'utilitaria allontanarsi dalla zona a gran velocità; particolare questo che ha indotto i carabinieri a fermare la vettura per un controllo: alla guida c’era il 24enne che stava trasportando le due ruote appena rubate dalla Smart, altre parti meccaniche e alcuni arnesi.

Allargando gli accertamenti sul suo conto, i militari hanno individuato un garage di cui il giovane aveva la disponibilità e dove è stato scoperto un vero e proprio magazzino di pezzi di ricambio per auto ritenuti rubati su vetture in sosta. Complessivamente sono state sequestrati 24 ruote complete di cerchi e pneumatici e numerosi fari, volanti, cruscotti e parti di carrozzeria provenienti da auto di modello Smart e Volkswagen: secondo quanto ritenuto dai carabinieri il 24enne rivendeva il tutto anche su alcune piattaforme online. Sono in corso ora ulteriori accertamenti da parte dei militari dell’Arma.