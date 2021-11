Imbocca contromano lo svincolo per la Pontina, era ubriaco: medico nei guai

Stava imboccando la Pontina contromano quando si è imbattuto in una pattuglia della polizia stradale di Aprilia che lo ha bloccato evitando gravi conseguenze. A finire nei guai un medico di 47 anni romano, che era al volante urbriaco.

Tutto è accaduto nella serata di venerdì, quando l'auto condotta dal medico è stata fermata dalla polizia all'altezza dello svincolo per Pomezia, in direzione contraria. Il 47enne si stava infatti immettendo nella strada che porta su via dei Castelli Romani, consentita solo ai mezzi pubblici e, soprattutto, nel senso opposto. L'uomo è stato subito bloccato dagli agenti della Polstrada, che hanno appurato un tasso alcolemico nel sangue di 1,7 e hanno avviato nei suoi confronti una contestazione amministrativa.