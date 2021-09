Una serra domestica per la coltivazione di marijuana allestita in un box: un arresto

Una piccola serra domestica per la coltivazione di marijuana allestita all'interno di un box. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Pomezia nel corso dei quotidiani servizi di prevenzione dei reati nella zona del litorale.

I militari hanno sottoposto ad un approfondito controllo un uomo di 34 anni, originario di Frascati, dopo aver notato un via vai sospetto nei pressi della sua abitazione. La perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire, dentro un box, una serra domestica attrezzata con lampada, ventilatori e un bilancino. All'interno della serra sono state trovate cinque piante del peso complessivo di 3 kg, oltre a decine di grammi di marijuana già essiccata e pronta per la vendita. Per il 34enne è quindi scattato l'arresto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.