Droga in casa, all’arrivo dei carabinieri lancia la cocaina dalla finestra. Arrestato 17enne

Un giovane di 17 anni è stato arrestato per spaccio dai carabinieri a Pomezia nel corso di un servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati. I militari della locale Compagnia impegnati nell’attività sono stati insospettiti da un intenso via vai di persone che entravano e uscivano da un palazzo di via Catullo, nota "piazza di spaccio”, decidendo di procedere con più approfonditi accertamenti.

Individuato l'appartamento da cui è uscita una persona in possesso di stupefacente acquistato per uso personale, i carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione: al momento dell’accesso nell’abitazione il minore presente all'interno ha lanciato dalla finestra un sacchetto subito raccolto dagli altri militari che erano rimasti sulla via sottostante e all'interno del quale vi erano 8 grammi di cocaina suddivisi in 17 dosi, insieme ad altri 19 involucri contenenti quasi 3 grammi di crack.

Il giovane non è però riuscito a liberarsi di altre 4 dosi di hashish che sono state sequestrate insieme a 300 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine delle formalità di rito è stato affidato ad un centro di prima accoglienza per minori, come disposto dall'Autorita' Giudiziaria competente.