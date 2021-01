Pomezia: alla vista dei carabinieri tenta di allontanarsi, in auto aveva 26 dosi di cocaina

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pomezia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Originario di Roma è incappato nella serata di ieri, martedì 19 gennaio, in uno dei quotidiani servizi finalizzati alla prevenzione dei reati condotto dai militari dell'Aliquota Radiomobile.

I carabinieri durante il servizio nel centro città hanno notato un veicolo con a bordo due persone, una delle quali già nota alle forze dell'ordine. Alla vista degli uomini dell’Arma, l'auto ha invertito il senso di marcia con l'intento di allontanarsi.

I carabinieri hanno così deciso di procedere al controllo del mezzo il cui conducente, nel corso di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 26 dosi di cocaina e 240 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dello spaccio. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenute altre 15 dosi ed un ulteriore involucro di cocaina, il tutto per un peso complessivo di quasi 10 grammi; scovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Per il 41enne sono immediatamente scattate le manette; al termine degli accertamenti di rito è stato poi accompagnato presso il proprio domicilio, dove rimarrà ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.