Pomezia, sorpreso a cedere dosi di marijuana: 26enne arrestato per spaccio

Sorpreso dai carabinieri a cedere dosi di marijuana è stato arrestato dai carabinieri: un giovane di 26 anni è incappato in una serie di controlli condotti dai carabinieri della locale Compagnia nel centro abitato di Pomezia.

In particolare, i militari della dipendente Aliquota Radiomobile nel passare nella via di un quartiere popolare hanno notato due soggetti che, in modo sospetto, si stavano scambiando due involucri, cercando poi di allontanarsi senza attirare l’attenzione.

Subito fermati i due sono stati sottoposti ad un controllo da parte dei carabinieri che ha permesso di accertare come uno di loro avesse appena acquistato due involucri di marjiuana, per 13 grammi complessivi, pagandoli 100 euro. Nei confronti dell’altra persona, il 26enne, è scattata invece una perquisizione domiciliare. Nel corso dei controlli in casa i militari hanno rinvenuto 4 grammi di marjiuana, un bilancino di precisione, bustine in cellophane ed altro materiale per il confezionamento. Il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti; per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa del rito direttissimo.