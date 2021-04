Pomezia, in cucina una busta con oltre mezzo chilo di marijuana: arrestato

Nel corso di una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto la droga insieme ad un bilancino al materiale per confezionarla

Un altro arresto per droga messo a segno dai carabinieri a Pomezia. L’operazione è scattata nella giornata di ieri, domenica 11 aprile, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati svolto nella zona litoranea.

E’ qui che i militari della Stazione di Torvajanica hanno sottoposto ad un controllo un giovane di 25 anni perché nei pressi della sua abitazione era stato notato un continuo via vai di persone, alquanto sospetto. Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto nascosta in cucina una busta contenente 530 grammi di marijuana, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare lo stupefacente.

Al termine delle verifiche e delle formalità di rito, il 25enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.