Auto ariete contro la banca, ma arrivano i carabinieri e la banda fugge a mani vuote

Un'auto ariete lanciata contro la vetrata di una banca, poi un cavo da traino agganciato all'Atm per portarlo via. Il colpo è stato tentato nella notte di lunedì ai danni della filiale di un istituto di credito di Pomezia, ma è scattato l'allarme che ha portato sul posto una gazzella dei carabinieri e il furto è sfumato.

I militari del Nucleo operativo radiomobile della compagnia sono intervenuti in via dei Castelli Romani, nella zona industriale del comune di Pomezia. Così, all'arrivo dell'auto dell'Arma, i malviventi hanno lasciato la vettura utilizzata come ariete, un'Alfa Giulia risultata rubata poco prima in zona, e sono scappati a bordo di un altro veicolo lasciando il bancomat ancora attaccato al cavo.

Secondo gli accertamenti successivi, la banda è riuscita a dileguarsi e a far perdere le tracce imboccando la Pontina contromano. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della compagnia di Pomezia che visioneranno le immagini della videosorveglianza della banca per individuare elementi utili alle indagini.