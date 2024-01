Fermati dai carabinieri in un'area di servizio: nascondevano in auto sfollagente e mazza da baseball

I carabinieri li hanno notati fermi di sera in un'area di servizio a bordo delle rispettive auto. Nessuno dei due però era intento a fare rifornimento. Così i militari hanno deciso di approfondire il controllo e hanno scoperto armi e oggetti atti ad offendere. L'episodio è accaduto sulla via Ravano di Pontecorvo, in provincia di Frosinone e i due giovani, di 31 e 21 anni, provenivano dalla provincia pontina.

La pattuglia dei carabinieri ha immediatamente invertito la mercia e ha fermato entrambi per un controllo. Dai rispettivi documenti di riconoscimento, con il supporto della centrale operativa, si è accertato che i due ragazzi pontini erano giò gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Non apparendo giustificata la loro presenza in quel luogo, i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale e dei veicoli, trovandoli in possesso di uno sfollagente telescopico di 40 centimetri e di una mazza da baseball di 83 centimetri. Uno dei due aveva la mazza da baseball nascosta nel cofano del veicoli, mentre l'altro nascondeva lo sfollagente dentro un marsupio collocato tra i due sedili e quindi a portata di mano. Gli arnesi trovati sono stati immediatamente sottoposti a sewuestro e i due giovani sono stati denunciati alla procura di Cassino per porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere.