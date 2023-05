Camion a zig zag sulla Pontina intercettato dalla Polstrada: superava i limiti ed era senza revisione

Viaggiava a zig zag sulla Pontina senza riuscire a tenere una corretta andatura e procedendo invece con continui cambi di corsia, causando notevoli disagi per gli altri automobilisti in transito sull'arteria stradale. La polizia stradale di Latina ha ricevuto la segnalazione di un utente intorno alle 10,20 di questa mattina.

L’operatore radio, dopo aver invitato l’automobilista che aveva chiesto l'intervento delle pattuglie a tenersi a distanza dal mezzo industriale in questione, un mezzo pesante di colore bianco, ha immediatamente inviato in zona due equipaggi di vigilanza stradale e un altro equipaggio in servizio munito di autovettura con colori di serie.Intorno alle 10,50, all'altezza del km.75+700, il personale in borghese, dopo aver provveduto a creare un rallentamento con ingorgo di traffico, insieme al personale operativo in uniforme, è riuscito a fermare il mezzo pesante in condizioni di sicurezza.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che si trattava di autista neofito, che stava effettuando il suo primo viaggio con un mezzo pesante. Il veicolo che guidava inoltre risultava privo di revisione e, da un ulteriore controllo tachigrafico, aveva superato i limiti di velocità, mentre il controllo con precursore, per verificare le condizioni psico-fisiche del conducente, ha dato esito negativo.

Il sangue freddo e il senso di responsabilità dell’automobilista, insieme alla prontezza e alla professionalità degli operatori di polizia, ha fatto sì che non si creassero conseguenze gravi o drammatiche per altri utenti della strada che percorrevano in quel momento la Pontina.