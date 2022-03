Caos sulla Pontina, due incidenti e code per lavori: traffico in tilt verso Roma

Caos e disagi sulla Pontina nella mattinata di oggi, mercoledì 2 marzo. Tra incidenti e lavori, una giornata nera per i pendolari che hanno dovuto raggiungere la Capitale in auto.

Le prime code si sono registrate prima delle 8 a causa di un incidente che si è verificato all'altezza del territorio di Aprilia, in direzione Roma. Un secondo sinistro stradale ha riguardato invece una zona più a sud, all'altezza dello svincolo di Borgo Hermada, e ha provocato code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

Ma il peggio è stato causato da alcuni lavori stradali, ancora in corso nella tarda mattinata di oggi, all'altezza di Castel di Decima, che hanno determinato la chiusura del tratto di Pontina interessato dagli interventi, con deviazioni sul percorso alternativo di via Clarice Tartufari. Decine di automobilisti hanno segnalato in questa zona enormi disagi e circolazione praticamente paralizzata per ore. Qualcuno ha anche segnalato tempi di percorrenza tra Pomezia e l'Eur anche di 120 minuti. Dopo le 13 Anas ha informato che il traffico sulla Pontina è tornato regolare in entrambe le direzioni, chiarendo che la circolazione ha suboto da questa mattina rallentamenti dal km 25 al 19,600 a causa di un ritardo nella rimozione di un cantiere notturno dovuto a motivi tecnici. I lavori previsti, che dovevano terminare alle 6, riguardavano la realizzazione di un attraversamento idraulico sottostante l'arteria stradale.