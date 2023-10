Nuovo cavalcavia pedonale: Pontina chiusa a partire dalle 16 di oggi

Pontina chiusa al traffico da oggi, sabato 21 ottobre, per 16 ore. Un tratto dell’arteria, all'altezza di Pomezia, sarà chiuso fino a domani, domenica 22 ottobre, per consentire le operazioni di varo del nuovo cavalcavia pedonale prospiciente la statale 148 Pontina con via Poma. Sono dunque previste limitazioni temporanee nel tratto compreso tra il km 12,760 e il km 34,450 a partire dalle 16 di oggi. Nello specifico la circolazione sarà interdetta nella fascia oraria compresa tra le 16 di sabato alle 8 di domenica nei seguenti tratti: dal km 27,400 al km 28,200, in direzione Terracina; dal km 30,890 al km 27,750, direzione Roma.

Il traffico in direzione Latina sarà deviato all'uscita via Vaccareccia verso Roma/inversione di Marcia, per poi proseguire su via Monte D'Oro. Successivamente i veicoli dovranno immettersi su via di Pratica/SP104b e procedere in direzione sudest, proseguire su via del Mare per poi immettersi su via Pontina Vecchia e riprendere la strada statale attraverso lo svincolo per Latina. Percorso inverso invece previsto per il traffico in direzione Roma.