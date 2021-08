Imbocca la Pontina contromano: anziano bloccato dalla polizia e soccorso

L'uomo, 70 anni, era sotto shock e in stato confusionale. E' stato affidato alle cure del 118

Ha imboccato la Pontina contromano in direzione nord, probabilmente dalla Nettunense, percorrendo l'arteria stradale per centinaia di metri mentre era stato confusionale. E' accaduto questa mattina, lunedì 9 agisto, all'altezza di Aprilia. Protagonista un automobilista di 70 anni, che ha provocato momenti di paura tra gli altri utenti della strada.

L'auto è stata intercettata da una pattuglia del commissariato di polizia di Cisterna che si trovava a passare in quel momento. All'altezza di via Guardapasso l'uomo è stato bloccato e soccorso e affidato alle cure del 118 per gli accertamenti del caso.