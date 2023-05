Pontina, code e disagi per un’auto a fuoco

Momenti di paura, e disagi, sulla Pontina per un’auto andata a fuoco tra i territori di Aprilia e Ardea. Diverse le segnalazioni che sono arrivate nella mattinata di oggi, martedì 23 maggio.

Le fiamme hanno interessato una Fiat Punto in conseguenza, dalle prime informazioni a disposizione, di un incidente che ha visto coinvolta anche un’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e i sanitari del 118 insieme alle forze dell’ordine.

Da quanto si apprende le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze gravi, ma pesanti sono state le ripercussioni sulla circolazione stradale in direzione della Capitale. Durante le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza della strada, infatti, sulla Pontina si sono formate lunghe code, che hanno superato anche i 4 chilometri.