Paura sulla Pontina: camion in fiamme, illeso il conducente

Paura questa mattina, martedì 5 settembre, lungo la Pontina a causa dell'incendio di un camion. Il mezzo pesante è stato completamente avvolto dalle fiamme. E' accaduto all'altezza del km 94 dell'arteria stradale, all'altezza del territorio di Sabaudia. Sul posto le squadre di vigili del fuoco per domare il rogo, i soccorsi del 118, i tecnici dell'Anas e le pattuglie della polizia stradale del distaccamento di Terracina per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Molto spavento ma per fortuna nessun ferito. Il conducente del camion è riuscito a scendere tempestivamente dall'abitacolo ed è rimasto completamente illeso. Inevitabili però le ripercussioni sulla circolazione stradale. Il tratto di strada è stato infatti temporaneamente interdetto al traffico e la circolazione è stata deviata sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.

L'arteria è stata riaperta intorno alle 14 e la circolazione è tornata regolare.

Articolo aggiornato alle 14,20