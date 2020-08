Incendio sulla Pontina, code e disagi. Le fiamme minacciano un distributore di benzina

Un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto, a ridosso della Pontina ha creato non pochi problemi anche agli automobilisti. Momenti di apprensione sono stati vissuti quando le fiamme, partite da alcune sterpaglie, come scrive RomaToday, hanno invaso anche un'area dove sorge una pompa di benzina nei pressi del chilometro 27, in direzione Latina.

Il rogo è divampato intorno alle 13 nel tratto tra Pomezia e Torvaianica; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al lavoro due squadre con l'ausilio di un autobotte per cercare di spegnere le sterpaglie in fiamme e limitare i danni nell'area di servizio.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico; code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.