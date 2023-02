Incendio nella zona commerciale sulla Pontina: distrutto lo store Orizzonte

Un grosso incendio è divampato nella notte nella zona commerciale di Castel Romano. Fiamme alte 10 metri, ben visibili a distanza anche da Roma e da Pomezia, hanno completamente distrutto il maxi store Orizzonte di Castel Romano, lungo la Pontina.

Il rogo è scoppiato intorno alle 22 di ieri, lunedì 30 gennaio, proprio all'interno dell'area commerciale, a due passi da Cinecittà World. In fumo un capannone di oltre 3mila metri quadrati che si trova in via del Ponte di Piscina Cupa e che ospita appunto lo store di Orizzonte. Notte intensa di lavoro per i vigili del fuoco, presenti con circa 15 squadre tra cui anche un mezzo aeroportuale. Secondo quanto si apprende una parte del tetto del negozio sarebbe crollato.