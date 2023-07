Incendio lungo la Pontina: tratto di strada chiuso al traffico

Un incendio è divampato lungo la via Pontina al di fuori della sede stradale. A causa delle fiamme e dell'intervento in corso è stato necessario interdire temporaneamente il transito in entrambe le direzioni di marcia. L'interdizione comunicata da Anas riguarda il km 22,100 in prossimità dell'uscita per Castel Romano.

Sul posto è stato già attivato il personale Anas, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco per la gestione dell'emergenza e per ripristinare la circolazione stradale non appena saranno garantite condizioni di sicurezza per il transito dei veicoli.