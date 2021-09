Non si ferma all'alt sulla Pontina, inseguito e bloccato: guidava con patente revocata dal 2013

Hanno intimato l'alt a un veicolo durante un posto di blocco ma il conducente, invece di rallentare e fermarsi, si è dato alla fuga. Tutto è accaduto lungo la Pontina, all'altezza del km 74 dell'arteria.

Gli agenti della polizia stradale di Latina si sono messi quindi all'insegumento dell'auto, una Mini Cooper, e nonostane il tentativo dell'automobilista di far perdere le tracce cercando di nascondere il veicolo in un luogo privato, sono riusciti a scovarlo. Il conducente è stato dunque fermato e sanzionato per tutte le infrazioni commesse durante la sua fuga ma soprattutto perchè guidava con una patente che era stata revocata dal 2013.