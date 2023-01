Lavori sulla Pontina: limitazioni alla circolazione stradale martedì 10 gennaio

Lungo la Pontina continuano gli interventi per la sostituzione e la riqualificazione della segnaletica verticale, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro di Anas. Per consentire l'avanzamento delle lavorazioni, nella giornata di martedì 10 gennaio sarà disposta la chiusura al transito dello svincolo Campoverde Nord- Nettuno- Velletri, che ricade nel territorio di Aprilia.

Anas ha comunicato le modalità: sarà chiuso lo svincolo in direzione Latina al km 53,650, a partire dalle 9 e fino alle ore 12; svincolo in direzione Roma all'altezza del km 54,100 dalle 13 alle 16. La circolazione potrà usufruire dello svincolo precedente o successivo a quello interdetto.