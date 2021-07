Sulla Pontina lavori di risanamento acustico: interventi notturni in direzione Roma

Proseguono i lavori di risanamento acustico eseguiti dall'Astral lungo la strada statale 148 Pontina. Gli interventi riguardano in particolare il tratto dell'arteria stradale compreso tra il km 23,460 e il km 18,610, sulla carreggiata in direzione Roma.

Le attività, che vengono eseguite in orario notturno, dalle 22 alle 6.per non creare disagio al traffico, prevedono l’installazione dei pannelli fonoassorbenti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza è stata disposta l’interdizione al traffico lungo la statale in direzione Roma con obbligo di svolta in via di Trigoria.

Il termine previsto per la conclusione dei lavori è fissato al prossimo 13 agosto.