Ripartono i lavori sulla Pontina, da martedì 23 agosto il rifacimento della segnaletica

Prosegue il piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale Pontina, avviato da Anas ad aprile 2021 per innalzare i livelli di servizio e di sicurezza dell’arteria, interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. A partire da domani, martedì 23 agosto, con l'esclusione dei giorni festivi e prefestivi, ripartono i lavori per la sostituzione e la riqualificazione della segnaletica verticale. L'investimento complessivo è pari a 2,3 milioni di euro.

La prima fase riguarderà il tratto compreso tra il km 10,550 (viale dell’Oceano Pacifico) e il km 45 (nel comune di Aprilia), in entrambe le direzioni. Nel dettaglio, da martedì 23 a venerdì 26 agosto gli interventi interesseranno gli svincoli compresi tra i km 10,550 (viale dell’Oceano Pacifico) e il km 35 (Pomezia) e saranno eseguiti in orario diurno senza interferenze per il traffico.

Da lunedì 29 agosto fino al 30 settembre sarà invece interessato l’asse principale. In questo caso per contenere i disagi al traffico i cantieri saranno attivati esclusivamente in orario notturno dalle 22 alle 6 con transito sempre consentito su una corsia (marcia o sorpasso). Nella seconda fase i lavori interesseranno il tratto tra il km 45 (Aprilia) e il km 109,200 (ricadente nel comune di Latina).