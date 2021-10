Pontina, rinviati i lavori sul ponte Badino a Terracina: si partirà nell’autunno del 2022

L’annuncio da parte del Comune: gli interventi che dovevano partire a novembre, si sarebbero sovrapposti con altri previsti quasi in contemporanea allungando i tempi e causando disagi soprattutto in vista dell’estate

Sono stati rinviati all’autunno del 2022 i lavori previsti da novembre, e con una previsione di durata di sei mesi, sul ponte sulla Pontina in zona Badino a Terracina. L’annuncio nel pomeriggio di oggi da parte del Comune.

“Durante l’ultima riunione tenutasi in Prefettura nei giorni scorsi a proposito dei numerosi interventi previsti sulla viabilità extraurbana che interessa il Comune di Terracina, alla presenza ovviamente del prefetto, della polizia stradale e dell’Anas - viene spiegato attraverso una nota - si è convenuto, sussistendone le condizioni, di rinviare all’autunno 2022 l’avvio dei lavori sul ponte in questione”.

La decisione è scaturita, aggiunge l’Amministrazione, “in seguito ad una serie di considerazioni riguardanti i tempi di realizzazione dell’intervento e della sovrapposizione, almeno parziale, dello stesso con altri che avverranno in contemporanea. Inoltre i lavori sul ponte, secondo quanto precedentemente indicato, proseguirebbero fino alla primavera inoltrata o inizio estate del 2022, procurando un grave disagio alla viabilità e al turismo di Terracina. In virtù di tali considerazioni e della non sussitenza di condizioni di urgenza di tali interventi, si è quindi stabilito di posticipare all’inizio dell’autunno 2022 l’avvio dei lavori che, in questo modo, dovrebbero terminare nelle prime settimane della primavera successiva e non rischiare di sovrapporsi con quelli in fase di partenza nella zona di Ponte Maggiore e dell’Appia, zone in cui il Comune di Terracina nei prossimi giorni asfalterà via Caposelce, percorso alternativo per riprendere la via Appia dalla Migliara 54”.

Sempre il Comune, nel frattempo, provvederà alla sistemazione della via Badino Vecchia per consentire una viabilità alternativa più sicura e agevole nel momento in cui partiranno gli interventi sul ponte di Badino.