Tragedia sulla Pontina, malore mentre è alla guida: morto un uomo

Tragedia lungo la Pontina questa mattina. Un uomo è stato stroncato da un improvviso malore mentre alla guida della sua auto. E' accaduto intorno alle 8, all'altezza del chilometro 25.

L'automobilista, che aveva 63 anni, era alla guida di una Fiat 500 quando ha accostato l'auto sul margine della carreggiata probabilmente dopo aver accusato un malore. All'arrivo del personale medico del 118 per lui non c'era più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale del gruppo IX Eur di Roma Capitale che si sono occupati della gestione della viabilità chiudendo temporaneamente la corsia di destra dall'arteria.