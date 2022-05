Trasporto eccezionale imbarcazioni, controlli sulla Pontina: maxi multa da 3mila euro

Sono stati intensificati in vista della stagione estiva i controlli da parte della polizia stradale sulle principali reti viarie della provincia pontina. L’attenzione è stata posta in particolare sulle verifiche dei trasporti eccezionali relativi alle imbarcazioni da diporto.

Durante uno dei servizi sulla Pontina a Terracina, è stato controllato e sanzionato un trasporto eccezionale relativo ad una imbarcazione che viaggiava di giorno senza osservare le condizioni stabilite nell’autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada, l’Anas. Nella fattispecie, è stata accertato che il transito autorizzato era di tipo notturno, con fascia oraria 22/06 ,e per questo, il conducente è stato sanzionato con ritiro della patente e della carta di circolazione per la successiva sospensione; per lui anche la multa di 3mila euro, mentre per il responsabile della scorta tecnica è scattata la sanzione di 400 euro.

Il convoglio è stato fatto sostare in area idonea, in attesa sia che la ditta regolarizzasse la posizione, sia degli orari prescritti per riprendere l’itinerario.