Ultraleggero precipitato nei campi, titolare della società a giudizio per disastro aereo

Al velivolo caduto a Pontinia sarebbe stata sostituita l'elica. Il pilota, salvo per miracolo, si è costituito parte civile nel processo

Dovrà rispondere di disastro aereo Elvio Porcelli, amministratore della società proprietaria del velivolo Tecnam P92 precipitato nelle campagne di Pontinia il 3 giugno 2018.

Quella domenica mattina il piccolo aereo biposto a causa di un problema tecnico era caduto in un campo in via dei Comunali e il pilota, Valter Reginaldi, era rimasto ferito ed era stato trasportato presso l’ospedale Santa Maria Goretti.

Questa mattina il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ha disposto il rinvio a giudizio di Porcelli che dovrà comparire davanti al terzo collegio penale del Tribunale il 17 febbraio 2022 e difendersi dall’accusa di disastro aereo. Secondo la ricostruzione dell’accusa all’origine dell’incidente la sostituzione dell’elica predisposta proprio dall’imputato che avrebbe determinato la caduta dell’ultraleggero. Il pilota si è costituito parte civile.