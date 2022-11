Veicolo in fiamme sulla Pontina: code sulla carreggiata in direzione Roma

Diversi disagi si sono registrati questa mattina tra le 7 e le 8 sulla Pontina. Come segnala il servizio Astral Infomobilità, un veicolo in fiamme lungo la strada ha infatti causato lunghe code tra Castel Romano e Spinaceto sulla carreggiata in direzione Roma.

Sul posto è stato necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco ma non si registrano persone coinvolte. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza la circolazione ha proceduto sulla corsia di sorpasso.