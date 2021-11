Sfreccia sulla Pontina a 155 km/h: per l’automobilista multa e ritiro della patente

E’ alta l’attenzione nel territorio pontino da parte della polizia stradale al tema dell’eccesso di velocità sulle strade della provincia. Questo fattore, spiegano proprio dalla polstrada, continua a rappresentare, infatti, una delle principali cause (o, quantomeno, una rilevante concausa) della incidentalità sulle strade italiane ed europee; l’obiettivo è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e, conseguentemente, ridurre il numero di vittime provocate da incidente stradale.

In questo senso, la polizia stradale di Latina da tempo sta attuando una campagna di sensibilizzazione in merito alla pericolosità dovuta alla velocità eccessiva, ponendo in essere sia un’azione di prevenzione, tramite la presenza delle pattuglie su strada e la loro costante e continua attività lungo le arterie della nostra provincia, sia di repressione nel caso in cui vi siano utenti che mettono a repentaglio la propria incolumità e degli altri.

Per questo vengono dedicati diversi servizi settimanali allo svolgimento di controlli sulla velocità nell’ambito delle principali arterie provinciali con l’obiettivo di ottenere sia una costante riduzione degli eventi infortunistici, sia un decremento delle persone decedute, ferite e dei conseguenti “danni sociali” derivanti.

E’ durante uno di servizi che è stato sanzionato un automobilista che sfrecciava sulla Pontina alla velocità di 155 km/h. Oltre al ritiro della patente di guida, dovrà pagare una contravvenzione pari ad 847 euro e gli verranno detratti 10 punti-patente.