Cede il manto sulla Pontina, voragine sulla banchina: chiusa la strada a Terracina

Cede il manto stradale sulla Pontina che è stata chiusa al traffico nella zona di Terracina nella mattinata di oggi, mercoledì 6 ottobre. Una voragine si è formata sulla banchina nei pressi del chilometro 96+200 non molto lontano dal tratto di strada in cui si verificò la tragedia il 25 novembre del 2018.

Ad accorgersi della grossa buca è stata una pattuglia della polizia stradale di Terracina impegnata in uno dei consueti servizi di controllo e perlustrazione; le abbondanti piogge di questi ultimi giorni, secondo i primi accertamenti effettuati sul posto, hanno scavato mangiando il terrapieno sotto l’arteria creando una situazione analoga a quella di tre anni fa.

Il tempestivo intervento della pattuglia, fortunatamente, ha permesso di poter agire per tempo e scongiurare la tragedia; sarebbe bastato, infatti, il passaggio di un mezzo pesante o di un autobus perché si potessero avere conseguenze peggiori. Sul posto sono presenti ora gli agenti della polizia stradale, agli ordini del comandante provinciale Gian Luca Porroni, e le squadre Anas per un sopralluogo; l’arteria resterà chiusa qualche giorno mentre sono stati sollecitati gli organi competenti affinché si valuti celermente quali sono gli interventi necessari per ripristinare la sicurezza.

Al momento quindi la circolazione stradale nel tratto interessato dalla voragine è interdetta; il traffico verso sud viene deviato sulla strada Migliara 58, quello verso nord sulla strada Migliara 56.