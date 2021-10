Voragine sulla Pontina: un mese di lavori per mettere in sicurezza la viabilità

La buca si è aperta ieri mattina dopo le abbondanti piogge della notte. Convocato un vertice in prefettura per gestire l'emergenza e programmare gli interventi

Ci vorrà probabilmente un mese per eseguire i lavori lungo il tratto della Pontina dove ieri, con le prime ondate di maltempo, si è aperta una voragine. Il tratto interessato dal cedimento dell'asfalto è all'altezza del chilometro 96+200, nel territorio di Terracina, tra le Migliare 56 e 54. Una grossa buca, dopo le forti piogge della notte, si è aperta fortunatamente ai margini della carreggiata ma l'intenso traffico sull'arteria avrebbe in breve tempo rischiato di creare danni maggiori se la strada non fosse stata tempestivamente chiusa dalla polizia stradale.

Quella di ieri è stata dunque una giornata di rilievi, verifiche tecniche e riunioni in prefettura. Il prefetto Maurizio Falco ha riunito a stretto giro i vertici dell'Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per fare il punto della situazione e programmare gli interventi da mettere in campo per garantire la viabilità e soprattutto la sicurezza degli automobilisti che percorrono la Pontina.

In prima battuta sono stati eseguiti i rilievi per stabilire un cronoprogramma dei lavori e nel corso del vertice in prefettura si è stabilito di avviare gli interventi che richiederanno almeno 20 o 30 giorni di tempo. In questo arco temporale sarà dunque confermata la viabilità alternativa, con il traffico in direzione Latina deviato sulla Migliara 56 e rientro sulla Pontina dalla Migliara 54. In direzione Terracina invece la circolazione stradale è deviata sulla Migliara 54 attraverso via renibbio o via Litoranea. Lungo la carreggiata sono previste apposite indicazioni sui percorsi alternativi.

La prefettura fa sapere che al momento la situazione è sotto controllo e periodicamente sarà monitorata attraverso riunioni e incontri con tutti gli enti interessati. In questo mese di tempo, oltre ai lavori per il ripristino della viabilità, si procederò anche a una verifica dei canali sotto la strada che hanno una struttura simile e sarà eseguito quindi un monitoraggio preventivo per scongiurare altri danni.