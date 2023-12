Padri e figli coltivatori di marijuana in serra: presi con 150 chili di droga

Padre e figli trovati con 150 chili di marijuana. Avevano avviato nella loro proprietà un'attività di coltivazione, essiccazione e confezionamento di stupefacenti e nel 2021 vennero arrestati dai carabinieri, trovati in possesso di 150 chili di marijuana, in parte già confezionata e pronta per la vendita I carainieri all'epoca scoprirono serre ancora in coltura nel comune di Pontinia, piante in essiccazione e stupefacente già suddiviso in buste dai 50 ai 500 grammi.

La serra era inoltre completa diventilatori, deumidificatori, bilancini di precisione, rotoli di buste per sottovuoto, trita erba, microscopi, manuali di istruzioni per la coltivazione della marijuana, lampade e temporizzatore, termostato per la regolazione dell'umidità e prodotti per la concimazione e la lavorazione del terreno.

I tre sono stati di nuovo arrestati dai carabinieri di Pontinia in ottemperanza di un prdine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura. Sono stati infatti già condannati per il reato di coltivazione e spaccio di stupefacenti e devono scontare un anno e 11 mesi di reclusione. Dai domiciliari, dove erano ancora reclusi, sono stati quindi trasferiti nelle case circondariali di Latina e Frosinone.