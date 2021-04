Tenta di estorcere denaro in cambio della restituzione di una carta di credito: denunciato

Indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito e di pagamento. Con queste accuse i carabinieri hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 42enne di Latina. La vittima, residente a Pontinia, aveva segnato di aver ricevuto nei giorni precedenti un sms dalla sua banca per un pagamento non autorizzato con la sua carta di credito di cui non era più in possesso.

Successivamente era stato contattato telefonicamente proprio dal 42enne, che pretendeva una somma di denaro in cambio della restituzione della carta di credito. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e a denunciarlo alla procura.