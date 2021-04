In giro violando il coprifuoco viene sorpreso alla guida senza patente: denunciato

In giro violando il coprifuoco è stato anche sorpreso alla guida senza patente: un uomo di 43 anni è stato denunciato a Pontinia dai carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività svolta nella giornata di ieri, martedì 27 aprile, ha visto impegnati i militari della Compagnia di Latina ed è stata finalizzata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, nonché al rispetto delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus, ed in particolare contro gli assembramenti.

Nello specifico, il 43enne è stato fermato mentre era alla guida della sua auto e trovato senza patente; non solo ma si è poi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti etilometrici. L’uomo è stato quindi denunciato e sanzionato anche per violazioni della normativa anti-Covid poiché fermato, senza giustificato motivo, oltre l'orario serale consentito, violando il coprifuoco che scatta alle 22.

Il bilancio dei controlli

Nel corso degli stessi controlli, poi, un 39enne di Acerra (Na) e una donna di 35 anni di Latina sono stati trovati in possesso per uso personale, di droga poi sequestrata, rispettivamente di 11 grammi di hashish e 0,5 grammi di cocaina. Infine, durante il servizio sono stati controllati 15 mezzi e 25 persone; sono state elevate 6 contravvenzioni per violazioni al codice della strada ed è stato sequestrato un ciclomotore. Effettuate anche tre perquisizioni personali.