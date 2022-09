Indiano accoltellato dal datore di lavoro, si indaga per lesioni aggravate

Proseguono le indagini sulla violenta aggressione a un giovane indiano nelle campagne di Pontinia da parte del suo datore di lavoro. Secondo il racconto fatto dalla vittima ai carabinieri del comando di Terracina che si stanno occupando del caso il 24enne, impiegato come addetto alla stalla in un caseificio di Mesa, ha chiesto al titolare dell’azienda la restante parte della sua retribuzione per il mese di agosto che ancora non gli era stata corrisposta.

La risposta è stata una violenta aggressione con un bastone di ferro e un coltello da parte del titolare del caseificio e del figlio. Il 24enne è riuscito a fuggire ed è stato soccorso da alcuni passanti prima di essere portato all’ospedale di Terracina, dove è stato medicato per le ferite da arma da taglio alle braccia.

Le indagini per verificare la veridicità del racconto e l’attendibilità della vittima sono in corso e l’ipotesi di reato sulla quale si sta lavorando è quella di lesioni aggravate. Nelle prossime ore dovrebbero anche essere ascoltati il titolare del caseificio e il figlio.