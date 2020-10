Matrimonio con 80 invitati a Pontinia, il sindaco: "E' inaccettabile, hanno messo tutti a rischio"

"Quanto accaduto nel nostro Comune risulta inaccettabile. Un cospicuo gruppo di cittadini ha deliberatamente e coscientemente violato il decreto vigente mettendo tutti a rischio. Sono stati degli irresponsabili". Anche il sindaco di Pontinia Carlo Medici commenta quanto accaduto nel suo comune, dove una coppia di sposi ha deciso di festeggiare il matrimonio invitando 80 persone in aperta violazione del nuovo Dpcm del Governo.

"Condanno fermamente il comportamento di queste persone perché, per un egoismo personale di pochi - aggiunge il sindaco - rischiamo di vanificare il duro lavoro fatto finora per tenere a bada questo virus. I nostri sforzi, quelli di tutte le cittadine e i cittadini di Pontinia rispettosi delle regole, attenti e responsabili che rappresentano la maggioranza della nostra comunità, sono stati vanificati facendoci passare alla ribalta delle cronache per un singolo episodio. Ringrazio la polizia locale e i carabinieri intervenuti per aver interrotto una così grave violazione della legge, mettendo a rischio la loro stessa salute pur di interrompere quel "festeggiamento" e salvaguardarci tutti, perché ricordiamolo: se queste 82 persone non fossero state individuate e segnalate, sarebbero andate in giro sprezzanti delle regole con il concreto rischio di diffondere il virus in maniera incontrollabile ed irreversibile. Il lavoro delle forze dell'ordine è più che mai fondamentale in questo memento".

"Stiamo già collaborando con la Asl di Latina e con la Regione Lazio - ha poi precisato il sindaco di Pontinia - per provvedere ad effettuare i controlli sanitari necessari per scongiurare la creazione di un cluster e la sua diffusione".