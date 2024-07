Decine di video hard con bambini e adolescenti, arrestato uno studente universitario

Nel suo computer c’erano decine e decine di filmati a sfondo erotico con protagonisti bambini e adolescenti: così un 25enne di Pontinia è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando anche minorenni. Una brutta storia venuta alla luce grazie ai monitoraggi telematici effettuati costantemente dalla Polizia posta di Latina anche verificando i cosiddetti “siti sentinella”: da quanto emerso dai controlli nel periodo compreso tra il 2019 e oggi il ragazzo avrebbe scaricato quella che gli investigatori definiscono una ingente quantità di video dal contenuto inequivocabile con protagonisti adolescente e anche bambini, quindi tutti minorenni.

Così il ragazzo, studente universitario, è stato posto agli arresti domiciliari con una ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario al quale il pubblico ministero Giuseppe Miliano, titolare dell’indagine, aveva chiesto addirittura la detenzione in carcere. Questa mattina l’interrogatorio nel corso del quale il giovane ha risposto alle domande del magistrato e raccontando di avere iniziato a scaricare video dalla rete per goliardia, in concomitanza con un gruppo di amici. Un gioco che poi si è trasformato in una vera e propria dipendenza tanto da andare avanti per quasi cinque anni. Ha dichiarato di essersi reso conto della gravità del suo comportamento e ha aggiunto di non avere visualizzato tutti i filmati effettivamente scaricati e ritrovati nel suo computer.

Al termine dell’udienza di convalida il gip ha convalidato il fermo e si è riservato sulla richiesta presentata dalla difesa di una misura meno afflittiva rispetto agli arresti domiciliari.