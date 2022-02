Abusi edilizi nella casa di Ponza, Anna Fendi perde la battaglia al Tar

Anna Fendi ha perso la sua battaglia per poter mantenere alcune strutture nelle sue abitazioni sull’isola di Ponza. Con sentenza pubblicata nei giorni scorsi infatti il Tar di Latina ha bocciato il ricorso della stilista contro il provvedimento del Comune che ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi rispetto alla “realizzazione di una struttura metallica insistente parzialmente sul lastrico solare dell’abitazione, fissata tramite saldature e predisposta per il sostegno di pagliarelle o altro materiale ombreggiante e la trasformazione di un volume tecnico in civile abitazione, munito di servizi igienici e letto”.

Il pronunciamento arriva dopo 11 anni di battaglie legali con un riconoscimento da parte dei giudici amministrativi di Latina della giustezza delle ordinanze adottate dall’amministrazione comunale di Ponza così come dei no alle richieste di sanatoria. Le opere realizzate sono abusive e vanno demolite per ripristinare, come si legge nella sentenza, lo stato dei luoghi.

I lavori erano stati bloccati dal Comune nel 2011 perché abusivi e aveva imposto il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione della struttura per il sostegno di pagliarelle o altro materiale ombreggiante oltre alla trasformazione di un volume tecnico in civile con tanto di servizi igienici. Era stata la stilista, che aveva rimosso una parte di quelle opere, a ricorrere al Tar che però le ha dato torto condannandola anche al pagamento delle spese legali.