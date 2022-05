Spedizione punitiva contro la ex e il nuovo compagno: l'uomo preso a calci e pugni

Una "spedizione punitiva" contro la ex e il suo nuovo compagno. E' accaduto nei giorni scorsi sull'isola di Ponza, dove un uomo, già denunciato per maltrattamenti e colpito da una misura cautelare, insieme ad un gruppo di persone, ha fermato un'auto con a bordo la sua ex fidanzata, il suo nuovo compagno e un amico.

La notizia è stata diffusa dall'agenzia La Presse, che è entrata in possesso di un video girato probabilmente dalle persone che sono state aggredite con il cellulare. Le immagini immortalano la sequenza dell'aggressione mostrando chiaramente un uomo che per strada ferma un'auto e con forza tira fuori dall'abitacolo un altro soggetto iniziando a picchiarlo con calci e pugni mentre alcuni presenti cercano di fermarlo e di separarli.

Da quanto si apprende l'aggressore è stato arrestato.