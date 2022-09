Aggressione a Ponza: pugni in faccia a un minorenne

Un'aggressione sull'isola di Ponza è costata a un giovanissimo una denuncia per lesioni aggravate. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi e hanno coinvolto un 18enne residente ad Aprilia e un minorenne del posto.

I due si sono fronteggiati per futili motivi e il più giovane è stato aggredito con un pugno in pieno volto che gli ha procurato una lesione traumatica con prognosi di 15 giorni. Il maggiorenne apriliano è stato denunciato dai militari per il reato di lesioni aggravate.